Bergbausanierer meldet Erfolge im Ringen gegen Eisenschlamm

Der Bergbausanierer LMBV meldet Erfolge im Ringen mit der durch Eisenockerschlamm verschmutzten Spree. In den vergangenen zwei Jahren seien messbare Schritte eingeleitet wurden, meldet die «Lausitzer Rundschau» (Online) unter Berufung auf einen LMBV-Experten. Im Braunkohleausschuss des Landes machte er am Donnerstag vor allem die Grubenwasser-Reinigungsanlage Vetschau und ein Absatzbecken dafür verantwortlich. Hierdurch sei der Zustrom aus dem benachbarten Sanierungsgebiet in den Spreewald deutlich reduziert worden. Zudem seien 47 Kilometer Spreefließe gesäubert und 87 000 Kubikmeter Eisenschlamm abgetragen worden. Aktionen oberhalb der Talsperre Spremberg brachten zudem Entlastung.

Das Landesbergbauamt kündigte unterdessen an, Ende April den Entwurf eines Gesamtkonzeptes für eine längerfristige Strategie zum Umgang mit der Eisenoxid- und Sulfatbelastung der Spree vorzugelegen.

Die Verschmutzung ist eine Folge von früheren Tagebauen. Nach der Stilllegung von Braunkohle-Gruben kehrt Grundwasser zurück und mischt sich mit Eisen-Bodenbestandteilen. Das Ganze gelangt in Flüsse und verfärbt sie braun. Daher kommt auch der Begriff braune Spree. Das Sulfat stammt aus den Grubenwasser-Reinigungsanlagen des aktiven Bergbaus und aus den Bergbaufolgeseen in der Lausitz.

