Bergbausanierer drängt Eisenschlamm zurück

Der Ockerschlamm in der Spree lichtet sich ein wenig. Gegenaktionen des Bergbausanierers LMBV zeigen erste Erfolge. Daneben kritisieren Umweltschützer, dass sich die Brandenburger Landesregierung sich bei ihrer Energiestrategie 2030 zu sehr von der LEAG lenken lasse.

Cottbus (dpa/bb) - Der Bergbausanierer LMBV meldet Erfolge im Kampf gegen die Verschmutzung der Spree mit Eisenockerschlamm. In den vergangenen zwei Jahren seien messbare Schritte dagegen eingeleitet worden, vor allem mit der Grubenwasser-Reinigungsanlage Vetschau und einem Absatzbecken. Dadurch sei der Zustrom aus dem benachbarten Sanierungsgebiet in den Spreewald deutlich reduziert worden, sagte ein LMBV-Experte am Donnerstag vor dem Braunkohlenausschuss.