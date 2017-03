dpa

SEK-Einsatz wegen Streit um «Lappalie»

Ein häuslicher Streit hat in einer Wohnung in Berlin-Neukölln einen Einsatz der Spezial-Einsatzkräfte (SEK) ausgelöst. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, habe ein 63-Jähriger Mann seine 62-Jährige Lebensgefährtin in der Nacht zu Dienstag mit einer Schusswaffe bedroht. Der Streit habe sich an einer «Lappalie» entzündet. Eine weitere Angehörige konnte den Tatort zuvor verlassen.

Da zunächst unklar war, ob es sich um eine Geiselnahme handelte, drangen SEK-Beamte in die Wohnung ein und überwältigten den Mann. Die Situation hatte sich zu dem Zeitpunkt bereits wieder beruhigt. Die Beamten stellten eine scharfe Waffe, eine Schreckschusswaffe und eine Armbrust sicher. Gegen den Mann wird nun ermittelt wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Beide Anwesenden blieben unverletzt. Der Mann ist wieder auf freiem Fuß.

Die Polizei hatte am Mittwoch von einer «erheblichen Bedrohungslage» gesprochen. Ein Großaufgebot von Einsatz- und Rettungskräften harrte stundenlang rund um den Tatort in einer Seitenstraße der Neuköllner Sonnenallee aus.

