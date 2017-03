dpa

Engagierte Jugendleiter bekommen Ehrenamtskarten

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat zwölf Jugendleitern für ihr Engagement Ehrenamtskarten übergeben. «Ob im Sportverein, in der Kirchengemeinde oder bei der Feuerwehr: Jugendleiterinnen und Jugendleiter sind Vorbilder - und zwar nicht nur für die Mädchen und Jungen im eigenen Verein, sondern für die gesamte Gesellschaft», sagte Woidke am Donnerstag bei der Eröffnung eines Fachtages des Landesjugendrings in Potsdam. Die Tagung richtet sich laut Staatskanzlei an Inhaber der bundesweit gültigen «Jugendleiter-Card» für ehrenamtlich in Verbänden und Vereinen engagierte Jugendliche. Die Ehrenamtskarte der Staatskanzlei berechtigt zu Vergünstigungen und Rabatten in Kultureinrichtungen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 23. März 2017 13:50 Uhr

