Mahnwache gegen Lagerung von Atomwaffen in Deutschland

Vertreter der Ärzteorganisation IPPNW sowie von ICAN Deutschland (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) haben in Berlin gegen Atomwaffen protestiert. Bei der Mahnwache in der Nähe des Auswärtigen Amts in Berlin-Mitte beteiligten am Donnerstag rund 40 Menschen. Vertreter der Organisationen übergaben Listen mit rund 7000 Unterschriften an einen Vertreter des Auswärtigen Amtes, wie eine Sprecherin von IPPNW mitteilte. Die Organisationen fordern damit die Bundesregierung auf, die in Deutschland stationierten US-Atomwaffen abzuziehen und sich an den Verhandlungen über ein Atomwaffenverbot zu beteiligen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 23. März 2017 13:50 Uhr

Quelle: dpa

