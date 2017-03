dpa

Letzte Flüchtlinge bis Ende März aus Turnhallen raus

In Berlin werden bis März alle Flüchtlinge aus Turnhallen in feste Unterkünfte umgezogen sein. «Es ist klar, dass am 31. März die letzte Turnhalle in Pankow freigezogen wird», sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Damit halte der Senat sein Wort. Auf dem Höhepunkt des Flüchtlingszuzugs 2015 waren aus Mangel an Alternativen Dutzende Turnhallen provisorisch für Zuwanderer hergerichtet worden. Jedoch mussten dort etlich Flüchtlinge viel länger als erwartet unter hochproblematischen Bedingungen leben, weil sich Bau oder Bezug regulärer Unterkünfte verzögerten.

Im Dezember waren noch 2800 Flüchtlinge in 38 Sporthallen untergebracht. Breitenbach und Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) hatten sich des Themas nach dem Regierungswechsel mit viel Energie angenommen und teils auch unorthodoxe Lösungen gefunden. So wurden etwa Übergangsbetreiber für bereits fertiggestellte, aber noch nicht bezogene Wohnanlagen gefunden.

Letzte Änderung: Donnerstag, 23. März 2017 13:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen