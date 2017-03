dpa

Müller verteidigt Teilnahme an Kundgebung der Religionen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat seine Teilnahme an einer umstrittenen Friedenskundgebung diverser Glaubensgemeinschaften vor einer Woche verteidigt. «Ich bin da mit mir im Reinen», sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. An der Veranstaltung hätten rund 25 Organisationen teilgenommen, die sich in ihrem Aufruf klar von Gewalt distanziert und zu den Verfassungswerten bekannt hätten. «Dialog ist wahrscheinlich immer eine Gratwanderung», fügte Müller hinzu. Aber wer es ernst damit meine, müsse ihn auch mit mit denjenigen führen, «mit denen etwas kritisch zu diskutieren ist».

Zu den Initiatoren der Kundgebung für Frieden und Toleranz am 16. März zählten neben den großen Kirchen, jüdischen und muslimischen Organisationen auch islamistische Vereine, die im Berliner Verfassungsschutzbericht 2015 Erwähnung finden. Müllers Teilnahme war unter anderem vom Zentralrat der Juden kritisiert worden. Kritik gab es auch, weil die Veranstaltung am Ort des Terroranschlags vom vergangenen Dezember an der Berliner Gedächtniskirche stattfand.

Nach den Worten von Innenstaatssekretär Torsten Akmann haben beteiligten islamistischen Vereine, darunter die Neuköllner Begegnungsstätte, «punktuell» Verbindungen zur Muslimbruderschaft. Sie gehörten dem legalistischen Flügel des Islamismus an, der seine Ziele ohne Gewalt erreichen wolle. Es sei nichts dagegen einzuwenden, mit Organisationen ins Gespräch zu kommen, die Gewalt ablehnten.

