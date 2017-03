dpa

Eisbären selbstbewusst gegen München

Eishockey-Nationalspieler Constantin Braun glaubt an die Chance der Eisbären im Halbfinale gegen den EHC München und Berlins früheren Meistermacher Don Jackson. «Wir wissen, was auf uns zukommt, weil wir gegen unsere alten Trainer spielen», sagte der Verteidiger am Donnerstag. «Es ist für uns einfacher, unsere Taktik auf sie einzustellen, weil wir genau wissen, was kommt. Wir haben ja sechs Jahre selbst so gespielt. Er hat ja nichts geändert.»

Nach dem Viertelfinal-Coup gegen die Adler Mannheim tritt der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an diesem Freitag (19.30 Uhr) zum ersten Halbfinal-Spiel in München an. «Wir sind als Mannschaft gewachsen. Jeder hat Gott sei Dank zum richtigen Zeitpunkt seinen Platz gefunden. Jetzt ist alles möglich.»

Vier Siege sind zum Einzug in die Final-Serie notwendig. Der Amerikaner Jackson hatte die Berliner einst zu fünf Meistertiteln in sechs Jahren geführt. Mit dem früheren Bundestrainer Uwe Krupp erreichten die Eisbären nach mageren Jahren erstmals seit 2013 wieder das Halbfinale. Er wisse nicht, ob es ein Vorteil sei, dass er die Mannschaft kenne, sagte Krupp über Jackson.

Wie gegen Mannheim sind die Berliner gegen den Hauptrundensieger und Vorjahresmeister Außenseiter. «Bei München muss man sich eigentlich fragen, wo keine Gefahr herkommt», sagte Krupp.

