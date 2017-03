dpa

Anglerverband sorgt für Nachschub: wieder Mini-Aale aussetzt

Der Landesanglerverband hat in märkischen Gewässern wieder für Nachschub bei Mini-Aalen gesorgt. Anfang März wurden im Elbe-Einzug insgesamt 1,61 Millionen Jungtiere in Havel, Dahme, Spree und Co. ausgesetzt, wie ein Verbandssprecher am Donnerstag mitteilte. Weitere eine Million Mini-Aale wurden wenig später in andere märkische Gewässersysteme gegeben. Die Aktion wurde aus EU-Mitteln sowie vom Land finanziert. Seit 2010 hat der Verband bereits mehr als zehn Millionen Jung-Aale ausgesetzt. Zudem wird das Projekt vom Institut für Binnenfischerei Potsdam-Sacrow wissenschaftlich begleitet.

In Brandenburg werden jährlich gut 100 Tonnen und damit rund 350 000 Stück gefangen. Vor 20 Jahren fingen die Fischer noch mehr als doppelt so viele Aale. Der Ertragsrückgang deckt sich mit dem drastischen Einbruch der Aalbestände in ganz Europa. Daher wird im Rahmen eines Wiederbesatz-Projekts versucht, den Aalbestand zu sichern und zu vermehren. Der Europäische Aal wandert zum Laichen in die Saragossasee mitten im Atlantik.

Letzte Änderung: Donnerstag, 23. März 2017 13:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen