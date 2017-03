Harter Bieter-Wettkampf um Scharmützelsee-Inseln

In einem «harten Bieter-Wettkampf» sind die beiden Scharmützelsee-Inseln «Kleines und Großes Werl» versteigert worden. Wie die Deutsche Grundstücksauktionen AG am Donnerstag in Berlin mitteilte, zahlte ein Bieter für das «Kleine Werl» 40 000 Euro. Ein Anderer erstritt sich das «Große Werl» für 128 000 Euro. Damit wurden die Mindestgebote - 2000 Euro beziehungsweise 20 000 Euro - bei Weitem übertroffen. Zur Identität der Bieter und was beide mit den Inseln vorhaben, machte der Sprecher keine Angaben.

Die bundeseigenen Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH (BVVG) hatte die Versteigerung angestrengt. Mit den Erlösen soll die Staatskasse aufgefüllt werden. Insgesamt standen 119 Objekte in elf Bundesländern in Berlin zur Versteigerung.

