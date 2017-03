dpa

Minister sieht keine Fehler im Fall Beeskow

Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig (Linke) sieht im Umgang mit dem Beschuldigten im Fall der zwei getöteten Polizisten keine Fehler der Staatsanwaltschaft oder der Bewährungshelferin. Es sei nichts gefunden worden, wo sein Ministerium aufsichtsrechtlich eingreifen müsste, sagte Ludwig am Donnerstag am Rande einer Sitzung des Rechtsausschusses in Potsdam. Nach Ermittlungen der Polizei hatte ein 24-Jähriger Ende Februar unter Drogeneinfluss erst seine Großmutter getötet und dann auf der Flucht bei Beeskow (Oder-Spree) zwei Polizisten überfahren und tödlich verletzt.

Der psychisch kranke 24-Jährige war bereits mehrfach vorbestraft, eine Verurteilung aber auf Bewährung ausgesetzt worden. «Ich habe nicht vor, in die richterliche Unabhängigkeit einzugreifen», sagte Ludwig dazu vor dem Ausschuss. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen die Entscheidung kein Rechtsmittel eingelegt, weil sie dafür keine Erfolgsaussichten sah. Mindestens zwei Termine mit der Bewährungshelferin ließ der junge Mann zudem verstreichen.

