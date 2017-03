dpa

Brandenburger Tor nach Terroranschlag in britischen Farben

Nach dem Anschlag in London soll das Brandenburger Tor in Berlin in den Farben der britischen Flagge angestrahlt werden. Je nach Lichtverhältnissen werde dies am Donnerstag zwischen 17.00 und 18.00 Uhr beginnen, teilte eine Senatssprecherin mit. Die Geste diene dem Gedenken an die Opfer des Terroranschlags in London.

Schon zu früheren Terror-Akten wurde das Berliner Wahrzeichen als Zeichen der Solidarität in den jeweiligen Landesfarben angestrahlt. Zuletzt war das Tor im Januar in den Farben der türkischen und israelischen Flaggen beleuchtet worden. Auch nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche wurde das Tor angestrahlt.

Im Londoner Regierungsviertel waren am Mittwoch vier Menschen getötet worden. Mehr als 40 Menschen wurden verletzt. Britische Behörden gehen von einer islamistisch motivierten Tat aus.

