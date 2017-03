dpa

Sänger Tim Bendzko bekommt zweiten Radio Regenbogen Award

Der Berliner Sänger Tim Bendzko wird für sein neues Musikalbum «Immer noch Mensch» mit einem Radio Regenbogen Award ausgezeichnet. Der 31-Jährige erhalte die undotierte Auszeichnung in der Kategorie «Album des Jahres», teilte der private Radiosender am Donnerstag mit. Er werde sie bei der Preisverleihung am 7. April im Europa-Park in Rust bei Freiburg persönlich entgegennehmen. Es ist sein zweiter Radio Regenbogen Award. Er hatte bereits vor fünf Jahren einen solchen Preis erhalten, damals hatten ihn die Hörer zum beliebtesten Nachwuchsmusiker gewählt.

Radio Regenbogen mit Sitz in Mannheim verleiht jedes Jahr Awards an Prominente aus Film, Fernsehen, Musik und Show. Diesmal werden sie zum 20. Mal vergeben. Es gibt in diesem Jahr den Angaben zufolge Preise in 13 Kategorien. Weitere Preisträger sind unter anderem Comedian Mario Barth sowie die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali.

Letzte Änderung: Donnerstag, 23. März 2017 10:40 Uhr

Quelle: dpa

