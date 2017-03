dpa

Mehr Geld für Acciona-Beschäftigte am Frankfurter Flughafen

Am Frankfurter Flughafen erhalten die rund 800 Beschäftigten des Bodenverkehrsdienstleisters Acciona mehr Geld. Laut einer Mitteilung der Gewerkschaft Verdi vom Donnerstag wurde eine Gehaltserhöhung um 1,15 Euro in drei Stufen vereinbart. Das entspreche einer durchschnittlichen Lohnerhöhung von 9 Prozent, zu der es für langjährige Beschäftigte auch noch zusätzlichen Urlaub gebe. Der Tarifvertrag läuft über 27 Monate bis Ende März 2019. Es ist allerdings fraglich, ob der spanische Mischkonzern solange am größten deutschen Flughafen aktiv ist. Das hessische Verkehrsministerium vergibt die Aufgabe der Flugzeugabfertigung gerade neu und es gibt weitere Bewerber.

