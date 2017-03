dpa

In Amerika dürfen Journalisten zumindest nachfragen

Der in Berlin lebende Autor Wladimir Kaminer (49) sieht elementare Unterschiede zwischen den Präsidenten Russlands und der USA. «Schau mal, wie dieser Trump gebraten wird: Wie eine Krevette (Garnele) in der heißen Pfanne. In den USA dürfen Journalisten nachfragen. Bei Putin darf man das nicht», sagte der in Moskau geborene Schriftsteller («Russendisko») der «Bild»-Zeitung vom Donnerstag. Er mache sich Sorgen um sein Heimatland. «Ich treffe hier in Berlin immer mehr Russen. Es findet eine regelrechte Auswanderung statt.» In seinem aktuellen Buch «Goodbye, Moskau: Betrachtungen über Russland» erklärt der 1990 ausgewanderte Kaminer seine alte Heimat.

Letzte Änderung: Donnerstag, 23. März 2017 09:40 Uhr

Quelle: dpa

