Ein Toter nach Wohnungsbrand

Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Köpenick gestorben. In der Zweizimmerwohnung hatten in der Nacht zum Donnerstag Einrichtungsgegenstände im Schlafzimmer gebrannt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte fanden dort eine leblose Person. Der Mann sei wahrscheinlich an einer Rauchvergiftung gestorben, hieß es. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 23. März 2017 08:20 Uhr

Quelle: dpa

