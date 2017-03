dpa

Drei brennende Boote in der Rummelsburger Bucht

Drei Boote haben in der Nacht zum Donnerstag in der Rummelsburger Bucht in Berlin gebrannt. Zwei Sportboote und ein Hausboot trieben brennend auf dem Wasser, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Rettungskräfte löschten die Flammen. Dabei kamen auch Löschboote zum Einsatz. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Auch die Brandursache war noch nicht klar.

Letzte Änderung: Donnerstag, 23. März 2017 07:10 Uhr

Quelle: dpa

