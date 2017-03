dpa

Brennende Boote in der Rummelsburger Bucht

Sechs Boote haben in der Nacht zum Donnerstag in der Rummelsburger Bucht in Berlin gebrannt. Mehrere Boote trieben brennend auf dem Wasser, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Rettungskräfte löschten die Flammen. Dabei kamen auch Löschboote zum Einsatz. Verletzte gab es nach Angaben der Feuerwehr nicht. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Einsatzkräfte prüfen, ob eine Ölsperre nötig ist, wie ein Sprecher der Leitstelle mitteilte.

Letzte Änderung: Donnerstag, 23. März 2017 08:10 Uhr

