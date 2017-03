Abgeordnetenhaus beschließt Nachtragshaushalt

Das Berliner Abgeordnetenhaus beschließt heute einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr. Der Etat bildet die Grundlage für die Investitionspläne der neuen rot-rot-grünen Koalition. Sie will schnell Geld für Schulsanierungen, Radwege und Wohnungsbau locker machen.

100 Millionen Euro sollen sofort in den Schulneubau und die Sanierung maroder Schulen fließen. Mit zusätzlich 32 Millionen Euro wird der Neubau von Wohnungen gefördert. 20 Millionen Euro braucht die Landesregierung zusätzlich für neue Kitaplätze, 50 Millionen Euro für mehr Personal in den Bezirken. Für neue Radwege gibt es in diesem Jahr zunächst 10 Millionen Euro zusätzlich.