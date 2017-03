Vier Kandidaten für Potsdamer Hans Otto Theater

Die Findungskommission zur Suche nach einem neuen Intendanten für das Potsdamer Hans Otto Theater hat sich auf vier Kandidatinnen und Kandidaten geeinigt. Sie sollen in die nächste Sitzung eingeladen werden und sich dort vorstellen. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwochabend mit. Ein neuer Intendant soll das Theater ab der Spielzeit 2018/19 übernehmen. Die elf Kommissionsmitglieder waren am Mittwoch unter Leitung von Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) zu ihrer konstituierenden Sitzung im Rathaus zusammengekommen und hatten die 80 eingegangenen Bewerbungen gesichtet. Es lagen den Angaben zufolge 11 Gruppen- und 69 Einzelbewerbungen vor.

Letzte Änderung: Mittwoch, 22. März 2017 23:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen