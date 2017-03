Müller: Berliner solidarisch mit Londonern

Nach den Terrorattacken in der britischen Hauptstadt hat der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) seinem Londoner Bürgermeisterkollegen sein tiefes Mitgefühl und die Solidarität der Berliner ausgesprochen. «Wir stehen zusammen gegen Intoleranz und Hass», erklärte Müller am Mittwochabend.

«Noch kennen wir die genauen Hintergründe der Ereignisse in London nicht. Aber es ist klar: Nur wenige Monate nach den schrecklichen Ereignissen auf dem Berliner Breitscheidplatz mussten jetzt in London wieder Menschen sterben und es sind viele verletzt worden wegen eines feigen Anschlags. Berlin fühlt mit den Opfern und den Angehörigen.»

Bei dem Doppelanschlag im Zentrum Londons wurden am Mittwoch vier Menschen getötet und 20 verletzt, als ein Angreifer mit einem Auto in Fußgänger raste und einen Polizisten mit einem Messer attackierte. Der Täter wurde vor Ort von Beamten erschossen.

In Berlin hatte der Tunesier Anis Amri am 19. Dezember einen Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche (Breitscheidplatz) gesteuert, zwölf Menschen starben und 67 wurden verletzt. Der Terrorist wurde später er auf der Flucht in Italien von italienischen Polizisten erschossen.