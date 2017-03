Mann nach mutmaßlichem Geiseldrama auf freiem Fuß

Nach dem mutmaßlichen Geiseldrama in einer Wohnung in Berlin-Neukölln ist der Beschuldigte wieder auf freiem Fuß. Gegen den 63-Jährigen werde aber weiter wegen Bedrohung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Bei dem Mann seien eine scharfe Waffe und eine Schreckschusswaffe sichergestellt worden. Es handele sich um den Lebensgefährten des 62 Jahre alten Opfers. Zuerst hatte die RBB Abendschau darüber berichtet. Die Frau war in der Nacht zu Dienstag von Spezialkräften der Polizei aus der Wohnung befreit und der 63-Jährige überwältigt worden. Beide blieben unverletzt.

Der Befreiung war ein stundenlanger Nervenkrieg vorausgegangen, nachdem ein Zeuge am Nachmittag die Polizei gerufen hatte. Es hieß zunächst, ein Mann halte eine Bekannte in einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus fest und bedrohe sie mit einer Schusswaffe. Die Polizei hatte von einer «erheblichen Bedrohungslage» gesprochen. Ein Großaufgebot von Einsatz- und Rettungskräften harrte stundenlang rund um den Tatort in einer Seitenstraße der Neuköllner Sonnenallee aus. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Letzte Änderung: Mittwoch, 22. März 2017 21:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen