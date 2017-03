dpa

Woidke verurteilt Gewalttaten von London

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Gewalttaten von London als «Attacken auf unsere freiheitlich-demokratische Ordnung» verurteilt. «Ich bin bestürzt, aber auch wütend über diese hinterhältigen Anschläge. Meine Gedanken sind bei den Opfern, deren Angehörigen und dem ganzen Volk Großbritanniens», sagte Woidke in einer ersten Reaktion am Mittwoch in Potsdam. Brandenburg unterhalte gute Beziehungen zu England. Bei dem Doppelanschlag unweit des britischen Parlaments waren nach Angaben der Polizei vier Menschen getötet worden, unter ihnen auch der Täter. Mindestens 20 weitere Menschen wurden verletzt.

