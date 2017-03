Zwei Verletzte nach Schüssen in Kreuzberg

Berlin (dpa/bb) - Zwei Menschen sind in Berlin-Kreuzberg vermutlich durch Schüsse schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei es am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr zwischen drei Beteiligten zum Streit auf der Straße gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Zeugen hätten Schüsse gehört. Die Verletzten seien ins Krankenhaus gekommen. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei sperrte das Gelände in der Charlottenstraße in der Nähe eines Discounters ab.

Letzte Änderung: Mittwoch, 22. März 2017 20:50 Uhr

Quelle: dpa

