dpa

Mordkommission ermittelt nach Schüssen in Kreuzberg

Berlin (dpa/bb) - Nach Schüssen in Berlin-Kreuzberg hat eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am Mittwochabend waren zwei Männer vermutlich durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Laut «B.Z.» soll eine Familienfehde zu der Auseinandersetzung geführt haben.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es gegen 19.00 Uhr zwischen drei Beteiligten zum Streit auf der Straße gekommen. Einer der Beteiligten sei mit einem Auto vor Ort gewesen. Auf dem Gehweg sei er mit einem der Männer in Streit geraten, der Dritte sei dann dazugekommen, hieß es. «Zeugen berichteten, dass Schüsse gefallen sind», sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend.

Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Der dritte Mann flüchtete.

Letzte Änderung: Donnerstag, 23. März 2017 07:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen