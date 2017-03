dpa

Schulz will «gleichen Lohn für gleiche Arbeit»

Die SPD will im Bundestagswahlkampf offensiv für eine gleiche Entlohnung von Männern und Frauen eintreten. «Gleicher Lohn für gleiche Arbeit werden wir zum Gegenstand unserer Wahlauseinandersetzung und unseres nächsten Regierungsprogramms machen», kündigte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz am Mittwoch bei einer Parteiveranstaltung in Berlin-Treptow an. In vielen Branchen werden Frauen heute schlechter bezahlt als Männer.

Der SPD-Chef betonte, seiner Partei gehe es um mehr Gerechtigkeit. Er kritisierte Ungleichgewichte bei der Einkommensentwicklung: Die Schere zwischen Arm und Reich werde immer größer. «Es ist nicht gerecht, wenn ein Manager ein Unternehmen fast an die Wand fährt und dann dafür Millionen kassiert, und eine Verkäuferin, die sich einen Schokoriegel mitnimmt, dafür entlassen wird.»

Schulz sprach bei einem Treffen neuer Mitglieder der SPD Berlin. Seit der Nominierung des früheren EU-Parlamentspräsidenten als Kanzlerkandidat am 24. Januar ist die SPD nicht nur in Umfragen auf dem Höhenflug: Nach Parteiangaben traten inzwischen etwa 13 000 neue Mitglieder ein. Die SPD hat damit rund 440 000 Mitglieder und ist vor der CDU mit zuletzt rund 430 000 Mitgliedern größte Partei in Deutschland. 40 Prozent der neuen Genossen seien jünger als 35 Jahre.

Die Berliner SPD zählte seit der Schulz-Nominierung mehr als 1200 Eintritte, sie hat jetzt über 18 000 Mitglieder. Der älteste Neue ist 87, Schulz überreichte dem Rentner am Abend sein Parteibuch.

