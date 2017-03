dpa

Brandenburger Landwirte wollen Herden vor Wölfen bewachen

Mit einer landesweiten langen Nacht der Wolfswachen wollen Bürger, Jäger und Weidetierhalter in Brandenburg gemeinsam auf Gefahren für ihre Tiere aufmerksam machen. Am 31. März planen Landesbauernverband und Bauernbund zehn Veranstaltungen, wie am Mittwoch das Forum Natur Brandenburg mitteilte, in dem die Verbände Mitglied sind. Solidarität mit betroffenen Weidetierhaltern solle gezeigt werden.

Beklagt werden von Jahr zu Jahr steigende Verluste durch zunehmende Wolfsangriffe. Monatelang müsse dann auf zugesagte Entschädigungen gewartet werden, hieß es. Von der Politik werden mit der gegenwärtigen Überarbeitung des Wolfsmanagementplanes klare und verlässliche Regelungen verlangt.

Das Land will in diesem Frühjahr zwei Wolfsbeauftragte befristet einstellen. Sie sollen Probleme entschärfen.

Bundesweit gibt es 46 bekannte Wolfsrudel, 22 davon leben in Brandenburg.

