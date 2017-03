Kreuz in Gedenkstätte wieder aufgerichtet

In der Gedenkstätte Sachsenhausen ist ein Kreuz mit einer Gedenktafel für Widerstandkämpfer wieder aufgerichtet worden. Unbekannte hatten es vor einigen Wochen umgeworfen und auf eine etwa 15 Meter entfernte Massengrabstätte am Rande des früheren Konzentrationslagers geworfen. Am Mittwoch baute die «Arbeitsgemeinschaft Lager Sachsenhausen 1945 - 1950» das zwei Meter hohe Holzkreuz mit Gedenktafel wieder auf. Es erinnert an die Widerstandskämpfer der Antifa-Jugendgruppe in Wittenberge, die von 1946 - 1951 unter anderem in Sachsenhausen umkamen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 22. März 2017 15:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen