Polizei und Verkehrs-Unternehmen: Tipps gegen Taschendiebe

Der Bahnhof Alexanderplatz zieht nach Erfahrung der Berliner Polizei Taschendiebe an. Zum Tag der Kriminalitätsopfer haben Polizisten gemeinsam mit den Nahverkehrsunternehmen der Stadt an dem Nahverkehrs-Kreuz Fahrgäste informiert, wie sie sich davor schützen können. Auch Opferschutz-Experten vom Weißen Ring standen am Mittwoch für Fragen zur Verfügung. Initiiert wurde die Aktion von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), der Deutsche Bahn und der S-Bahn Berlin mit Unterstützung von Bundespolizei und Berliner Polizei.

Seit Ende Februar gehen wieder Polizisten und Wachleute der BVG gemeinsam auf Streife in Berliner Bahnhöfen. Täglich sind zunächst fünf Streifen aus je zwei Polizisten und zwei BVG-Wachleuten im Einsatz. Sie sollen für mehr Sicherheitsgefühl sorgen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 22. März 2017 15:10 Uhr

Quelle: dpa

