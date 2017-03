Durchbruch in Mitte: Neue U5-Tunnelröhren im Rohbau fertig

Heiß ersehnter Blick in die Röhre: Mit dem Durchbruch am U-Bahnhof Brandenburger Tor ist der Rohbau der neuen Tunnel der Linie U5 durch Berlin-Mitte beendet. Der kniffligste Teil des Baus kommt aber erst.

Berlin (dpa/bb) - Die Verlängerung der U5 in Berlin-Mitte geht voran: Mit dem Durchbruch einer knapp einen Meter dicken Betonwand am U-Bahnhof Brandenburger Tor ist am Mittwoch der Rohbau der neuen Tunnelröhren abgeschlossen worden. Das sei ein Meilenstein eines sehr wichtigen Infrastrukturprojekts in Berlin, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) bei der Feier im Tunnel.