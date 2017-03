Busse und Bahnen in Berlin fahren wieder etwas pünktlicher

Busse und Bahnen in Berlin waren 2016 etwas pünktlicher unterwegs als im Vorjahr. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort der Verkehrsverwaltung auf eine Anfrage der Grünen hervor. Demnach waren bei der U-Bahn 98,7 Prozent, bei der Straßenbahn 91,4 Prozent und bei Bussen 87,2 Prozent aller Fahrten im Plan.

Die U-Bahnlinie mit den meisten Verspätungen ist die U7 (Spandau über Neukölln nach Rudow). Die längste Berliner U-Bahnlinie kommt auf eine Pünktlichkeitsquote von 98,3 Prozent. Pünktlichste U-Bahnlinie ist demnach die U55 mit einer Quote von 99,9 Prozent. Allerdings umfasst die «Kanzler-U-Bahn» zwischen Brandenburger Tor und Hauptbahnhof auch nur drei Stationen.

Die Buslinie mit den meisten Verzögerungen ist die Nachtlinie N68 zwischen dem S-Bahnhof Adlershof und Alt-Schmöckwitz, hier waren nur 63,7 Prozent der Fahrten pünktlich. Tagsüber steht die Linie X49 mit 71,1 Prozent am schlechtesten da, sie verkehrt zwischen Hahneberg in Staaken und dem S-Bahnhof Messe Nord/ICC. Pünktlichste Buslinie ist die Ringlinie 399 in Kaulsdorf mit 98,8 Prozent.