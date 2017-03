Elektroautos in Berlin weiter die Ausnahme

Allen politischen Willensbekundungen zum Trotz sind Elektroautos auf Berlins Straßen weiter die Ausnahme. Zum 1. Januar 2016 waren in der Hauptstadt 1445 solche E-Fahrzeuge angemeldet. Ihr Anteil an den insgesamt 1,18 Millionen Pkw lag damit bei 0,12 Prozent. Hinzu kommen noch 8400 Autos mit Hybrid-Antrieb. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort der Verkehrsverwaltung auf eine Anfrage der SPD hervor. Demnach stieg die Zahl der E-Autos zwar binnen Jahresfrist stärker als zuvor um rund 600. Allerdings nahm in dem Zeitraum auch der Gesamtbestand stärker zu als zuletzt.

Die Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr wies in ihrer Antwort darauf hin, dass zu den in Berlin zugelassenen E-Autos noch solche etwa von Carsharing-Betreibern dazukommen. Die Zahl der Ladestationen auf öffentlichem Grund wird auf 250 geschätzt - genaue Angaben dazu lägen auf Landesebene nicht vor. Mehrere Dutzend weitere Stationen seien in Planung.

Erklärtes Ziel von Rot-Rot-Grün in Berlin wie auch von Bund und Ländern generell ist es, die Elektromobilität auszubauen. Entsprechende Förderprogramme greifen jedoch nur schleppend, nicht zuletzt weil E-Autos noch recht teuer sind, eine vergleichsweise geringe Reichweite haben und das Netz von Ladesäulen löchrig ist.

Quelle: dpa

