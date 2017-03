Diäten in Brandenburg sollen weniger stark steigen

Die Idee war einfach: Die Diäten der Abgeordneten steigen genauso stark wie die Einkommen im Land. Doch die Tücken liegen im Detail.

Der Parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion, Thomas Domres, bestätigte, dass es Gespräche mit anderen Fraktionen gegeben habe und ein Vorschlag in dieser Größenordnung existiere. Am 29. März werde der Hauptausschuss darüber debattieren, am 5. oder 6. April könnte dann der Landtag entscheiden. Von der CDU-Fraktion hieß es, man befinde sich noch in der Abstimmung. Die Grünen erklärten, es gebe neue Vorschläge. Man wolle aber noch keine Einzelheiten nennen.