U5-Verlängerung: Rohbau der Tunnelröhren abgeschlossen

Die Verlängerung der U5 in Berlin-Mitte ist ein weiteres Stück vorangekommen: Mit dem Durchbruch einer knapp einen Meter dicken Betonwand am U-Bahnhof Brandenburger Tor ist am Mittwoch der Rohbau der neuen Tunnelröhren abgeschlossen worden. Das sei ein Meilenstein eines sehr wichtigen Infrastrukturprojekts in Berlin, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) bei der Feier im Tunnel. In den kommenden Wochen soll mit dem Verlegen der neuen Gleise begonnen werden.

Nach derzeitigem Stand soll das Bauprojekt Ende 2020 abgeschlossen sein. Die Züge der U5 sollen dann von Hönow im Osten Berlins über die Noch-Endstelle Alexanderplatz hinaus bis zum Hauptbahnhof fahren.

Letzte Änderung: Mittwoch, 22. März 2017 12:00 Uhr

