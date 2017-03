dpa

Vater von Mädchen schlägt Zwölfjährigen krankenhausreif

Der Vater eines Mädchens hat einen Zwölfjährigen so sehr geschlagen, dass er ins Krankenhaus musste. Der Junge soll sich zunächst am Dienstagabend vor einer Freizeiteinrichtung in Berlin-Tegel mit dem Mädchen geprügelt haben, teilte die Polizei mit. Die Elfjährige rief ihren Vater zur Hilfe. Der Junge und der 31 Jahre alte Vater hätten sich dann gegenseitig geschlagen und getreten. Der Mann soll das Kind noch getreten haben, als es bereits am Boden lag.

Danach ging der Vater des Mädchens in seine Wohnung und rief die Polizei, um Strafanzeige zu stellen. Er wurde festgenommen. Der Zwölfjährige musste im Krankenhaus am Kiefer operiert werden. Der 31-Jährige erlitt Verletzungen an der Hand, die ambulant behandelt wurden.

Letzte Änderung: Mittwoch, 22. März 2017 09:20 Uhr

Quelle: dpa

