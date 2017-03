Mehr als 2000 politische Straftaten: Deutlich mehr Gewalt

Im Zuge der Flüchtlingskrise steigt die Zahl der politischen Gewalttaten in Brandenburg sprunghaft in die Höhe. Auch zwischen den Rechts- und Linksextremen haben sich die Auseinandersetzungen deutlich verschärft.

Potsdam (dpa/bb) - Die Zahl politisch motivierter Straftaten ist in Brandenburg 2016 erneut deutlich gestiegen: Mit 2163 Fällen habe es im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2015 eine Zunahme von knapp zehn Prozent gegeben, berichtete Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Mittwoch in Potsdam. Eine Steigerung der Straftaten gab es sowohl in der rechts- als auch in der linksextremen Szene sowie bei Ausländern, betonte Schröter. Allerdings wurden 1664 Taten von rechtsgerichteten Tätern begangen. «Der Schwerpunkt liegt somit unverändert und mit Abstand im Bereich der politisch rechts motivierten Kriminalität», erklärte der Minister.