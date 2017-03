dpa

Deutlicher Anstieg bei politischen Straftaten

Die Zahl politisch motivierter Straftaten ist in Brandenburg 2016 erneut deutlich gestiegen: Mit 2163 Fällen habe es im vergangenen Jahr gegenüber 2015 eine Zunahme von knapp zehn Prozent gegeben, berichtete Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Mittwoch in Potsdam. 1664 Taten wurden von rechtsgerichteten Tätern begangen. Als besonders besorgniserregend bezeichnete Schröter die Tatsache, dass mit 260 Gewalttaten ein Höchststand in der seit 2001 geführten Statistik verzeichnet wurde. «Es ist eine zunehmende Bereitschaft festzustellen, politische Auseinandersetzungen auch mit Gewalt auszutragen - von Links und Rechts», klagte Schröter.

Potsdam (dpa/bb) - Bei den politisch motivierten Straftaten hat es in Brandenburg im vergangenen Jahr einen deutlichen Anstieg gegeben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur stieg die Zahl der Fälle um knapp 10 Prozent gegenüber 2015, als knapp 2000 politisch motivierte Straftaten registriert wurden. Der Anstieg war sowohl bei rechts- als auch linksgerichteten Straftaten zu beobachten. Auch wurden mehr dieser Taten von Ausländern verübt. Besorgniserregend ist vor allem eine Zunahme rechter Gewalttaten.

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) stellt die Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität am Mittwoch in Potsdam vor.

Der Verein Opferperspektive hatte bereits Anfang März von einem deutlichen Anstieg rechter Gewalttaten im vergangenen Jahr berichtet. Der Verein zählte 221 rechte Angriffe auf Flüchtlinge und Menschen, die als Ausländer wahrgenommen würden, darunter 186 Körperverletzungen. Der Verein nennt regelmäßig höhere Zahlen als die offizielle Statistik, weil den Angaben der Opfer zum Motiv der Täter ein stärkeres Gewicht beigemessen wird.

Letzte Änderung: Mittwoch, 22. März 2017 10:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen