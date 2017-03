dpa

Windenergieverband: Bürger mehr in Planung einbinden

Die Brandenburger Windenergiebranche rechnet von 2018 an mit einem Rückgang des Windenergie-Ausbaus. Im Vorjahr entstanden im Land 173 Anlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 500 Megawatt. Wegen der aktuellen Umstellung im Vergütungssystem gebe es noch einen kurzfristigen Anstieg, der ab dem kommenden Jahr aber abflachen werde. Bürger, Kommunen und verschiedene Interessengruppen müssten stärker in die Regionalplanung eingebunden werden, um langfristig Rückhalt für die Windenergie zu sichern, sagte der Vorsitzende des Landesverbandes Windenergie Berlin/Brandenburg, Jan Hinrich Glahr, am Mittwoch in Berlin. In Brandenburg gab es zuletzt 3630 Anlagen (Stand Dezember 2016) mit einer Leistung von rund 6400 Megawatt.

Ende 2015 waren in Brandenburg knapp 3500 Windenergieanlagen installiert. Derzeit werden rund 20 Prozent des Primärenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt, 2030 sollen es mehr als 30 Prozent sein. Der Anteil der Windkraft an der Erzeugung erneuerbarer Energien in Brandenburg ist gesunken. Lag dieser laut Bundesverband Windenergie 2009 noch bei über 69 Prozent, ist er 2013 auf knapp 55 Prozent geschrumpft. Neuere Zahlen liegen bisher nicht vor.

Letzte Änderung: Mittwoch, 22. März 2017 11:20 Uhr

Quelle: dpa

