Windenergie-Erzeuger präsentieren Pläne

Mit dem Ausstieg aus der Braunkohle rechnen die Windenergie-Erzeuger in der Region Berlin-Brandenburg mit neuem Auftrieb für die Branche. Auf einer Pressekonferenz heute in Berlin will der Verband sich auch zu ändernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nach der Reform des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) äußern. Gehofft wird zudem auf mehr gesellschaftliche Akzeptanz für die Anlagen, gegen die es vielerorts Widerstand gibt.

Ende 2015 waren in Brandenburg knapp 3500 Windenergieanlagen installiert. Derzeit werden rund 20 Prozent des Primärenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt, 2030 sollen es mehr als 30 Prozent sein. Der Anteil der Windkraft an der Erzeugung erneuerbarer Energien in Brandenburg ist gesunken. Lag dieser laut Bundesverband Windenergie 2009 noch bei über 69 Prozent, ist er 2013 auf knapp 55 Prozent geschrumpft. Neuere Zahlen liegen bisher nicht vor.

