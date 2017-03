Wieder Verlängerung: Eisbären erreichen DEL-Halbfinale

Die Eisbären Berlin haben nach vier Jahren erstmals wieder das Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga erreicht. Am Dienstagabend gewann der DEL-Rekordmeister das entscheidende siebte Viertelfinalspiel bei den Adler Mannheim mit 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) nach Verlängerung. Den Siegtreffer erzielte Charles Linglet, nachdem Barry Tallackson in der regulären Spielzeit für den Ausgleich gesorgt hatte.

Die brisante Ausgangssituation schien beide Mannschaften wenig zu beeindrucken. Die 13 600 Zuschauer in der ausverkauften Mannheimer Arena sahen von Anfang an ein offenes, temporeiches Spiel mit vielen harten Zweikämpfen. Zwar erarbeiteten sich die Gastgeber ein Chancenplus, Berlins Torhüter Petri Vehanen konnte aber immer wieder einen Rückstand verhindern.

Weil beide Teams aufmerksam verteidigten und die letzte Präzision im Angriff vermissen ließen, blieb das Spiel bis zur zweiten Minute des Schlussdrittels torlos. Dann traf Mannheims Kapitän Marcus Kink nach einem Konter. Doch Tallackson, der nur aufgrund der Sperre von Jamie MacQueen ins Team gerutscht war, gelang der Ausgleich. So ging es in die Verlängerung. In der entschied Linglet nach einem Alleingang das Spiel und die Serie.