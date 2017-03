dpa

Tödlicher Unfall: Motorradfahrer prallt gegen Baum

Berlin (dpa) - Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstag im Berliner Stadtteil Marzahn tödlich verunglückt. Ersten Ermittlungen zufolge kam er nach einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Er erlitt schwerste Kopfverletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich am Mittag auf dem Pyramidenring.

