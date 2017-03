dpa

Wasserschaden lässt Cannabis-Plantage in Berlin auffliegen

Durch einen Zufall haben Mieter eines Mehrfamilienhauses in Berlin eine Cannabis-Plantage entdeckt: Als sie am späten Montagabend nach der Ursache eines Wasserschadens suchten, fanden sie die Pflanzen in einer der Wohnungen. Laut Polizei war kein Bewohner anzutreffen. Dem Besitzer wie auch den Findern drohen Ermittlungsverfahren; letzteren wegen Einbruchs.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die Mieter die Herkunft von Wassertropfen aus weiter oben liegenden Räumen gesucht. Dabei verschafften sie sich Zutritt zu der Wohnung - und das «nicht einfach so durch eine offene Tür», sagte ein Polizeisprecher. Dort fanden sie neben einem überlaufenden Wasserbehälter auch 150 Cannabispflanzen und entsprechendes technisches Equipment wie Stromverteiler und Luftschläuche. Sie riefen die Polizei, die alles beschlagnahmte. Wem die Plantage gehört, wird jetzt ermittelt.

