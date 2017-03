dpa

Mutmaßliche U-Bahn-Schläger stellen sich

Bilder einer Überwachungskamera hat der Berliner Polizei erneut einen schnellen Fahndungserfolg eingebracht. Drei mutmaßliche Schläger hätten sich nur einen Tag nach der Veröffentlichung der Aufnahmen gestellt, der vierte Verdächtige sei daraufhin ermittelt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Männer sollen am Neujahrstag am Bahnhof Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg eine Frau bepöbelt haben. Als sich ein 18-Jähriger schützend vor die Frau stellte und sich ein 24-Jähriger in den Streit einmischte, sollen die Vier die beiden Helfer unter anderem mit einer Bierflasche angegriffen haben. Die Tatverdächtigen sind zwischen 20 und 27 Jahre alt.

Letzte Änderung: Dienstag, 21. März 2017 17:50 Uhr

Quelle: dpa

