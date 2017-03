dpa

Ambulante Pflege ist auch in Brandenburg ein Frauen-Job

Die ambulante Pflege ist auch in Brandenburg ganz überwiegend ein Frauen- und Teilzeitjob. Von den knapp 16 000 Pflegekräften im Jahr 2015 waren nur rund 5800 in Vollzeit tätig, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Nach Angaben des Brandenburger Sozialministeriums waren 89 Prozent der Pflegekräfte Frauen. Bundesweit lag deren Anteil bei 87 Prozent.

Dabei ist die Pflege angesichts der alternden Bevölkerung eine Boom-Branche: Die Zahl der Beschäftigten in den ambulanten Diensten stieg in Brandenburg von 5827 im Jahr 1999 auf 15 926 im Jahr 2015. In der stationären Pflege waren es 2015 weitere 18 722 Mitarbeiter.

«Die Pflege älterer Menschen ist ein absoluter Wachstumsmarkt», sagte Sozialministerin Diana Golze (Linke). Um den steigenden Fachkräftebedarf zu sichern, müssten die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen deutlich attraktiver werden. Notwendig sei auch dafür zu sorgen, dass Pflegebedürftigkeit gar nicht oder erst später entsteht. «Mit unseren Maßnahmen schaffen wir Strukturen, damit Menschen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung leben und alt werden können», betonte die Ministerin.

Insgesamt wurden im Jahr 2015 knapp 111 600 Menschen in Brandenburg als pflegebedürftig registriert. Davon wurden laut Bundesamt knapp 32 000 Klienten von ambulanten Diensten versorgt. Die übrigen wurden von Angehörigen gepflegt oder waren stationär untergebracht.

Quelle: dpa

