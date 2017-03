CDU will schnellere Züge: Künftig RX, MX & Co.?

Forderungen nach einem besseren Schienenverkehr kommen meist von der SPD oder den Grünen - jetzt schließt sich die CDU dem Mega-Thema an. Eine Studie im Auftrag der CDU-Fraktion zeigt komplett neue Wege - die aber auch Geld kosten.

Potsdam (dpa/bb) - Die CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag hat ein umfangreiches Konzept für einen besseren Schienenverkehr vorgelegt. Das zusätzliche Angebot solle den Menschen auch Mut machen, in den Regionen zu bleiben, sagte Fraktionschef Ingo Senftleben am Dienstag. «Wir wollen, dass die Regionen gut angebunden sind.»

Ein Kernpunkt ist, dass es schnellere Verbindungen von Zentren wie zum Beispiel Frankfurt (Oder) nach Berlin geben soll - mit wenigen Zwischenstopps. Davon getrennt sollen Züge mit häufigeren Stopps in die Berliner Vororte fahren. Damit sollen Zielkonflikte - wie etwa viele angeschlossene Bahnhöfe und trotzdem Fahrten binnen 90 Minuten aus allen Städten Brandenburgs nach Berlin - miteinander in Einklang gebracht werden.

Die Aufteilung in einen schnellen RegioExpress (RX) und einen MetropolExpress (MX) für das Berliner Umland wurde in einer Studie untersucht, die das Beratungsunternehmen Innoverse GmbH im Auftrag der Fraktion anfertigte. Autor ist unter anderem Detlef Woiwode, der in den 1990er Jahren damals noch bei der Deutschen Bahn AG das damalige Schienenkonzept entwickelt hatte.