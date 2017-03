dpa

CDU stellt Konzept für besseren Schienenverkehr vor

Die CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag hat ein umfangreiches Konzept für einen besseren Schienenverkehr vorgelegt. Das zusätzliche Angebot solle den Menschen auch Mut machen, in den Regionen zu bleiben, sagte Fraktionschef Ingo Senftleben am Dienstag. «Wir wollen, dass die Regionen gut angebunden sind.» Ein Kernpunkt ist, dass es schnellere Verbindungen von Zentren wie zum Beispiel Frankfurt (Oder) mit wenigen Zwischenstopps nach Berlin geben soll. Davon getrennt sollen Züge mit häufigeren Stopps in die Berliner Vororte fahren. Nach Einschätzung der CDU würde das Land für die Umsetzung des Konzepts etwa 75 Millionen Euro im Jahr mehr für den regionalen Zugverkehr aufbringen müssen.

Letzte Änderung: Dienstag, 21. März 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

