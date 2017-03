Illegale Zigaretten-Fabrik: Tonnenweise Tabak beschlagnahmt

Der Zoll hat im Kreis Märkisch-Oderland eine illegale Zigaretten-Fabrik ausgehoben und 2,2 Tonnen Tabak beschlagnahmt. Außerdem hätten die Fahnder in den durchsuchten Räumen Maschinen zur professionellen Zigarettenherstellung, Verpackungsmaterial und zwei Kanister mit Aromastoffen gefunden, teilte der Zoll am Dienstag mit. Ein Verkaufswagen mit der Aufschrift «Rohtabak-Shop» hatte auf einem Parkplatz bei Hoppegarten (Märkisch-Oderland) das Interesse der Zöllner geweckt.

Die Ermittler kontrollierten den Wagen und fanden darin mehrere Tüten unversteuerten Tabaks sowie Zigarettenhülsen, eine Zigarettenstopfmaschine und zahlreiche illegal hergestellte Zigaretten. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Durchsuchung der Wohnräume der Wagen-Eigentümerin in Märkisch-Oderland an und fand darin den Tabak und die Maschinen. Das THW rückte an, um den Tabak aus der illegalen Produktionsstätte abzutransportieren.