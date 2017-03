Trotz «Scharmützel»: DFB verleiht Schröder Ehrenpreis

Bernd Schröder ist ein Mann mit Ecken und Kanten. «Ab und zu hat er sich kleine Scharmützel mit den Nationaltrainerinnen geleistet. Das war auch ein Stück seiner Persönlichkeit», sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel nach der Verleihung des Ehrenpreises für das Lebenswerk am Montag in Neu-Isenburg. Es zeigt die hohe Toleranz des DFB, ihn trotzdem auszuzeichnen. Der 74-Jährige ist der erste Frauenfußballtrainer, dem diese Anerkennung zuteil wurde.

In 45 Jahren schrieb Schröder mit dem Bundesligisten 1. FFC Turbine Potsdam Geschichte im Frauenfußball. «Heute wäre das undenkbar», so Schröder. Sechsmal wurde er mit dem Club deutscher Meister. Von 2004 bis 2006 führte er das Turbine-Team dreimal zum Gewinn des DFB-Pokals. Weitere Höhepunkte seiner Karriere waren 2010 der Triumph in der Champions League sowie die Gewinne des UEFA-Cups 2005 und 2010.