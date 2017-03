dpa

Zeichen für Klimaschutz: Funkturm-Licht wird ausgeknipst

Der Berliner Funkturm ist auch in diesem Jahr Teil der Klimaschutzaktion «Earth Hour» des WWF. Am 25. März werde von 20:30 bis 21:30 Uhr seine Außenbeleuchtung abgeschaltet, teilte die Messe Berlin am Dienstag mit. Laut WWF werden in Berlin an dem Tag unter anderem auch am Brandenburger Tor, am Roten Rathaus und am Umweltministerium die Lichter erlöschen, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Der WWF führt die «Earth Hour» seit 2007 durch, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den Klimaschutz zu lenken. 2016 beteiligten sich weltweit rund 7000 Städte an der Aktion, 241 davon in Deutschland.

Letzte Änderung: Dienstag, 21. März 2017 14:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen