dpa

6200 neue Kita-Plätze in Berlin: Bedarf steigt weiter

Berlin wächst pro Jahr um eine mittlere Kleinstadt. Da muss auch die Infrastruktur mithalten, nicht zuletzt die soziale. Beispiel Kinderbetreuung: Hier entstanden Tausende neue Plätze. Aber das reicht noch nicht.

Berlin (dpa/bb) - Der Ausbau der Kinderbetreuung in Berlin ist einen Schritt vorangekommen: Im vergangenen Jahr wurden 6200 neue Kita-Plätze geschaffen, die Gesamtzahl stieg damit auf 166 000. Knapp 3800 der neuen Plätze in 122 Einrichtungen entstanden mit Hilfe eines speziellen Landesprogramms, wie Bildungs- und Familiensenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung mitteilte. 26 Millionen Euro flossen größtenteils in Bau- und Umbaumaßnahmen. Daneben gaben der Bund und die Bezirke Geld.

Scheeres wies darauf hin, dass in der wachsenden Stadt auch künftig neue Plätze und Tausende neue Erzieher benötigt werden. «Wir müssen Kita-Plätze noch schneller ausbauen.» Rot-Rot-Grün will daher 200 Millionen Euro in die Ausweitung der Kinderbetreuung stecken. 30 000 neue Kita-Plätze stehen in den kommenden Jahren auf der Agenda, darunter 6300 im laufenden Jahr. Planungs- und Bauzeiten von Neubauprojekten sollen durch Modulbauten verkürzt werden. 2019/2020 sollen dann bereits 193 000 Plätze zur Verfügung stehen.

«Der Ausbau der frühkindlichen Bildung ist für uns ein wichtiges Thema», betonte Scheeres. Dazu gehöre auch, beim steigenden Bedarf an Erziehern und anderen Fachkräften Schritt zu halten. Das Land habe hier zuletzt viel unternommen. So seien Ausbildungskapazitäten verdoppelt worden. Derzeit studierten 8915 angehende Erzieher an den Fachhochschulen. Ein Augenmerk liege auch darauf, Quereinsteiger und Fachkräfte aus verwandten Berufen zu gewinnen, etwa Logopäden, Psychologen oder Kinderkrankenschwestern. Die Verwaltung rechnet mit einem Mehrbedarf von 4500 Erziehern bis 2019/2020.

Seit 1. August 2013 gibt es bundesweit für alle Kinder ab dem ersten Geburtstag einen Rechtsanspruch auf Betreuung in einer Kita oder bei Tagesmüttern. Daher wird die Kapazität in ganz Deutschland ausgebaut. In Berlin gibt es aktuell etwa 2470 Kindertageseinrichtungen. Von den 166 000 Plätzen sind derzeit 4500 nicht belegt. Die Betreuungsquote bei den Drei- bis Sechsjährigen beträgt bei 93 Prozent, bei Ein- bis Dreijährigen 69 Prozent. Sie liegt damit über dem Bundesdurchschnitt.

Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin plant, den Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder ab einem Jahr auf sieben Stunden täglich auszuweiten. Auch die sogenannte Bedarfsprüfung für Kinder ab drei Jahren soll wegfallen, bei der Eltern bisher nachweisen müssen, dass sie für ihren Nachwuchs einen Betreuungsplatz brauchen. Zudem sollen Kitas ab 2018 flächendeckend beitragsfrei sein.

Letzte Änderung: Dienstag, 21. März 2017 15:40 Uhr

